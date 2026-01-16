Peking potpuno obustavio uvoz električne energije

Peking potpuno obustavio uvoz električne energije

Kina je od 1. januara u potpunosti obustavila uvoz električne energije iz Rusije, navodi ruski list Komersant. Rusko Ministarstvo energetike nije isključilo mogućnost obnove izvoza, ako Kina podnese novi zahtev.

Kineska odluka usledila je nakon povećanja cena uvoza, koje su od januara premašile domaće kineske stope, zbog čega je dalja kupovina postala ekonomski neisplativa, piše ruski list Komersant. Ruski izvor navodi da je uvozni operater “Inter RAO” snabdevao Kinu viškom električne energije s ruskog Dalekog istoka. Dvadesetpetogodinji ugovor o snabdevanju Kine ruskom elektičnom energijom potpisan je 2012. godine. Njime su predviđene ukupne isporuke od oko 100 milijardi
