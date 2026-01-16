Vreme danas: Oblačno sa sunčanim intervalima, temeratura do 10 stepeni

Vremenska prognoza za petak, 16. januar 2026. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Vreme narednih dana

Ujutro ponegde očekuje slab mraz, niska oblačnost i magla. U toku dana malo hladnije nego prethodnog dana. Na severu i istoku oblačno, mestimično sa slabom kišom, a u Istočnoj Srbiji hladno i povremeno slab sneg. U ostalim predelima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab, promenljiv, posle podne i uveče, posebno u košavskom području, u pojačanju na umeren i jak istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -5 do 4, najviša dnevna od 4 stepena do 10
