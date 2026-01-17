Toyota opet najprodavaniji proizvođač automobila na svetu

Volkswagen grupa je godinu završila s 9,7 miliona isporučenih automobila, što predstavlja blagi pad u odnosu na prethodnu godinu.

Time je jasno potvrđeno da nemački koncern, uprkos snažnom portfelju marki i intenzivnim ulaganjima u elektrifikaciju, za sada ne uspeva da ugrozi Toyotinu dugogodišnju dominaciju na svetskom tržištu automobila. Prema objavljenim podacima, Volkswagen je isporučio 9,7 miliona vozila, a unutar same grupacije su zabeleženi negativni trendovi kod ključnih brendova. Marka Volkswagen je pala za 1,4 posto na 5 miliona vozila, dok je Audi zabeležio pad od 2,9 posto, uz 1,8