Toyota opet najprodavaniji proizvođač automobila na svetu

Auto blog pre 1 sat  |  Autoportal.hr
Toyota opet najprodavaniji proizvođač automobila na svetu

Volkswagen grupa je godinu završila s 9,7 miliona isporučenih automobila, što predstavlja blagi pad u odnosu na prethodnu godinu.

Time je jasno potvrđeno da nemački koncern, uprkos snažnom portfelju marki i intenzivnim ulaganjima u elektrifikaciju, za sada ne uspeva da ugrozi Toyotinu dugogodišnju dominaciju na svetskom tržištu automobila. Prema objavljenim podacima, Volkswagen je isporučio 9,7 miliona vozila, a unutar same grupacije su zabeleženi negativni trendovi kod ključnih brendova. Marka Volkswagen je pala za 1,4 posto na 5 miliona vozila, dok je Audi zabeležio pad od 2,9 posto, uz 1,8
Otvori na auto.blog.rs

Pročitajte još

Kraj proizvodnje za Mazdu2 i CX-3 još tokom ove godine

Kraj proizvodnje za Mazdu2 i CX-3 još tokom ove godine

Auto blog pre 5 sati
CAM izveštaj: Geely proglašen najinovativnijim proizvođačem električnih vozila

CAM izveštaj: Geely proglašen najinovativnijim proizvođačem električnih vozila

Auto blog pre 7 sati
WRC 2026 - Timovi predstavili nove boje (FOTO)

WRC 2026 - Timovi predstavili nove boje (FOTO)

Auto magazin pre 11 sati
Koji električni automobili mogu da pređu najviše kilometara pri brzini od 130 km/h?

Koji električni automobili mogu da pređu najviše kilometara pri brzini od 130 km/h?

Auto blog pre 11 sati
Porscheu pala prodaja zbog slabe potražnje u Kini

Porscheu pala prodaja zbog slabe potražnje u Kini

SEEbiz pre 12 sati
Kia „nastavlja da proučava“ potencijal gradskog automobila EV1

Kia „nastavlja da proučava“ potencijal gradskog automobila EV1

Auto blog pre 15 sati
Toyota Motor Europe zabeležila rekordnu prodaju

Toyota Motor Europe zabeležila rekordnu prodaju

Auto blog pre 1 dan

Ključne reči

AudiFolksvagenTojotaToyotaVolkswagen

Automobili, najnovije vesti »

Toyota opet najprodavaniji proizvođač automobila na svetu

Toyota opet najprodavaniji proizvođač automobila na svetu

Auto blog pre 1 sat
Alpina V8 Roadster prodat za pola miliona dolara

Alpina V8 Roadster prodat za pola miliona dolara

Auto blog pre 1 sat
Obnovljena Honda Fit (za Kinu)

Obnovljena Honda Fit (za Kinu)

Auto blog pre 1 dan
Podaci s AutoScouta24 pokazuju da polovni električni automobili postaju značajno jeftiniji

Podaci s AutoScouta24 pokazuju da polovni električni automobili postaju značajno jeftiniji

Auto blog pre 3 sata
Kraj proizvodnje za Mazdu2 i CX-3 još tokom ove godine

Kraj proizvodnje za Mazdu2 i CX-3 još tokom ove godine

Auto blog pre 5 sati