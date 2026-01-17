Hiljade Danaca protiv Trampa; "Dalje ruke od Grenlanda" FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Hiljade Danaca protiv Trampa; "Dalje ruke od Grenlanda" FOTO/VIDEO

Hiljade demonstranata okupilo se danas širom Danske u znak solidarnosti sa Grenlandom, usred pretnji američkog predsednika Donalda Trampa da bi mogao da anektira arktičko ostrvo.

Demonstranti su uputili zahtev SAD-u da poštuje pravo stanovnika Grenlanda na samoopredeljenje. Tramp je ranije istakao Grenland kao ključan za bezbednost SAD zbog njegovog strateškog položaja i velikih zaliha minerala, te nije isključio upotrebu sile za njegovo zauzimanje. Demonstranti su na današnjim protestima uzvikivali "Grenland nije na prodaju". Držali su i transparente sa natpisom "Dalje ruke od Grenlanda". "Veoma sam zahvalna na ogromnoj podršci koju mi kao
