Srušio se avion; Spasioci pronašli olupinu, tragaju za 11 osoba FOTO/VIDEO

Avion ATR 42-500, koji je koristilo Ministarstvo za pomorstvo i ribarstvo Indonezije, srušio se tokom prilaza Međunarodnom aerodromu Sultan Hasanudin u Makasaru. U avionu se nalazilo 11 osoba, osam članova posade i tri putnika.

Prema dostupnim informacijama, avion je nestao sa radarskih ekrana dok je leteo na relativno maloj visini, tokom završne faze leta iz Jogjakarte ka Makasaru. Reč je o 25 godina starom avionu ATR 42-500, registarske oznake PK-THT, kojim je upravljala avio-kompanija Indonesia Air u ime indonežanskog ministarstva. Fotografije koje su se ubrzo pojavile na društvenim mrežama, a koje još nisu zvanično potvrđene, prikazuju zapaljene ostatke aviona u planinskom i teško