Ponoš: Najizloženiji američkim sankcijama biće zvaničnici koji su se bavili izbornim manipulacijama

Beta pre 1 sat

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš ocenio je da će se u Srbiji, primenom američkog Zakona o demokratiji na Zapadnom Balkanu, "u prvom naletu sankcija gađati srednji nivo menadžmenta", dodajući da ova vlast "ako treba nekog da puste niz vodu", najlakše će pustiti takve ljude.

"Ako govorimo ko će biti najizloženiji sankcijama, to će biti zvaničnici koji su se bavili izbornim manipulacija, oni koji su manipulisali medijskim dozvolama na sasvim neregularan način, oni koji su vršili pritisak na zaposlene u državnoj upravi", rekao je Ponoš u intervjuu za današnji list Nova.

Zatim, dodao je, biće to "ljudi koji su umešani u korupcijske poslove, prvenstveno u sektoru infrastrukture i energetike, i oni koji su omogućavali da se ostvare 'maligni' ruski i kineski interes u Srbiji".

"Tu dolazimo i do medijskog dela i odgovornosti vlasnika i urednika medija koji se nisu ponašali kao mediji, kao i odgovornosti regulatornih tela", naveo je Ponoš.

"Realno, nacrtano je koga tu sve imamo", kazao je on.

"Prepoznao bih Regulatorno telo za elektronske medije (REM), Republičku izbornu komisiju (RIK), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova i ministarstva infrastrukture i energetike", rekao je Ponoš.

(Beta, 17.01.2026)

