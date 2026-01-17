Bela kuća formirala nove odbore za nadzor Gaze: Među članovima Džared Kušner i Vitkof, pozvani Erdogan, Milej, Sisi

Blic pre 5 sati
Bela kuća formirala nove odbore za nadzor Gaze: Među članovima Džared Kušner i Vitkof, pozvani Erdogan, Milej, Sisi

Prvi, "Odbor za mir", će nadgledati privremenu upravu i uključuje međunarodne predstavnike Drugi, "izvršni odbor Gaze", ima 11 članova koji podržavaju rad visokog predstavnika UN za Gazu Bela kuća objavila je formiranje dva nova odbora za nadzor uprave u Gazi tokom prelaznog perioda.

Prvi je takozvani "Odbor za mir", koji će nadgledati privremenu upravu u Gazi, preneo je Rojters. Prema planu predstavljenom u oktobru, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp imenovan je za predsednika odbora. Među objavljenim članovima su američki državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik Stiv Vitkof, bivši britanski premijer Toni Bler i Trampov zet Džared Kušner. Bela kuća nije navela pojedinačne nadležnosti članova, a saopštila je da će
