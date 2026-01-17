(Foto, video) Prvi snimci mesta gde je pronađeno telo devojke. Sve vrvi od policije, sumnja se da je u pitanju nestala Milica: Pronašli je 12 kilometara od mesta nestanka?!

Milica je poslednji put viđena dok je hodala suprotnim smerom od svoje kuće Na mestu njenog nestanka pronađeni su prosuta kafa, a ne i predmeti koje je nosila Pored auto-puta Niš-Leskovac u mestu Malošište pronađeno je telo ženske osobe.

Mediji prenose da je reč o Milici Asanović (25) iz Balajnca koja je nestala 9. januara. Policija je prisutna u tom delu auto-puta i u toku je uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti. Uviđaj otežava mrak koji se spustio, pa se pretraga terena odvija uz pomoć baterijskih lampi i farova automobila. Za sada nema potvrde policije da je reč o telu Milice Asanović nestale kod Merošine, 7 kilometara dalje od mesta gde je večeras pronađeno telo devojke. Slaviša Asanović,