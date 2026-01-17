Kako je Dodik zavoleo Ameriku? Sa Trampovim čovekom pevao u Banjaluci, podržao predsednika SAD oko stvari na koju svet gleda sa podozrenjem: "Postoji dogovor sa američkom stranom"
"SAD tražile od Dodika da ne bude u operativnoj vlasti, on je to ispoštovao", kaže Milivojević "Odlučujuću ulogu je imao izraelski lobi" Od poručivanja da im nije partner i odbijanja da se rukuje sa ambasadorom Amerike u BiH do otvorene podrške predsedniku Donaldu Trampu i ugošćavanja njegovog bliskog saradnika Roda Blagojevića - put je koji je prešao Milorad Dodik, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i nekadašnji predsednik Republike Srpske.