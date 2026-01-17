Kako je Dodik zavoleo Ameriku? Sa Trampovim čovekom pevao u Banjaluci, podržao predsednika SAD oko stvari na koju svet gleda sa podozrenjem: "Postoji dogovor sa američkom stranom"

Blic pre 15 minuta
Kako je Dodik zavoleo Ameriku? Sa Trampovim čovekom pevao u Banjaluci, podržao predsednika SAD oko stvari na koju svet gleda…
"SAD tražile od Dodika da ne bude u operativnoj vlasti, on je to ispoštovao", kaže Milivojević "Odlučujuću ulogu je imao izraelski lobi" Od poručivanja da im nije partner i odbijanja da se rukuje sa ambasadorom Amerike u BiH do otvorene podrške predsedniku Donaldu Trampu i ugošćavanja njegovog bliskog saradnika Roda Blagojevića - put je koji je prešao Milorad Dodik, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i nekadašnji predsednik Republike Srpske.
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Minić razgovarao o formiranju nove Vlade Republike Srpske

Minić razgovarao o formiranju nove Vlade Republike Srpske

Radio 021 pre 7 sati
"Zvuči kao početak vica" Italijanski ministar odbrane ismejao evropske snage na Grenlandu: "15 Francuza i 15 Nemaca..."

"Zvuči kao početak vica" Italijanski ministar odbrane ismejao evropske snage na Grenlandu: "15 Francuza i 15 Nemaca..."

Blic pre 10 sati
Italija odbila, pa ismejala evropsku misiju na Grenlandu: 15 Francuza, 15 Nemaca - zvuči kao početak vica

Italija odbila, pa ismejala evropsku misiju na Grenlandu: 15 Francuza, 15 Nemaca - zvuči kao početak vica

Večernje novosti pre 10 sati
Četiri scenarija za Grenland

Četiri scenarija za Grenland

NIN pre 11 sati
"15 Francuza, 15 Nemaca, zvuči kao početak vica" Italijanski ministar odbrane ismejao evropske snage na Grenlandu!

"15 Francuza, 15 Nemaca, zvuči kao početak vica" Italijanski ministar odbrane ismejao evropske snage na Grenlandu!

Kurir pre 11 sati
"15 Francuza, 15 Nemaca… zvuči kao početak vica"

"15 Francuza, 15 Nemaca… zvuči kao početak vica"

B92 pre 11 sati
Tramp opasno zapretio NATO saveznicima! Evo šta ih čeka ukoliko ne podrže američko preuzimanje Grenlanda

Tramp opasno zapretio NATO saveznicima! Evo šta ih čeka ukoliko ne podrže američko preuzimanje Grenlanda

Kurir pre 12 sati

Ključne reči

Republika SrpskaBanjalukaMilorad DodikDonald Tramp

Politika, najnovije vesti »

Kako je Dodik zavoleo Ameriku? Sa Trampovim čovekom pevao u Banjaluci, podržao predsednika SAD oko stvari na koju svet gleda…

Kako je Dodik zavoleo Ameriku? Sa Trampovim čovekom pevao u Banjaluci, podržao predsednika SAD oko stvari na koju svet gleda sa podozrenjem: "Postoji dogovor sa američkom stranom"

Blic pre 15 minuta
Kad srpski lojalisti brinu šta će biti u Iranu

Kad srpski lojalisti brinu šta će biti u Iranu

Velike priče pre 5 minuta
Zlatković: Da li grad Vranje klizi u bankrot

Zlatković: Da li grad Vranje klizi u bankrot

Vranje news pre 4 sati
Vučić je propustio priliku da se izvuče

Vučić je propustio priliku da se izvuče

Radar pre 5 sati
Đilas: Iskreno mi je žao što studenti neće sa opozicijom na izbore

Đilas: Iskreno mi je žao što studenti neće sa opozicijom na izbore

Danas pre 7 sati