Nestao avion! Izgubio kontakt tokom leta, traje potraga za letelicom u Indoneziji

Letelica je trebala da sleti na Međunarodni aerodrom Sultan Hasanudin u Makasaru Kontakt je izgubila oko 13:17 časova po lokalnom vremenu iznad oblasti Marosa Avion ATR 400 na letu iz Džogjakarte za Makasar izgubio je kontakt u blizini regentstva Maros u indonežanskoj provinciji Južni Sulavesi, javili su danas lokalni mediji.

