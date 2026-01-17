Nestao avion! Izgubio kontakt tokom leta, traje potraga za letelicom u Indoneziji

Blic pre 53 minuta
Nestao avion! Izgubio kontakt tokom leta, traje potraga za letelicom u Indoneziji

Letelica je trebala da sleti na Međunarodni aerodrom Sultan Hasanudin u Makasaru Kontakt je izgubila oko 13:17 časova po lokalnom vremenu iznad oblasti Marosa Avion ATR 400 na letu iz Džogjakarte za Makasar izgubio je kontakt u blizini regentstva Maros u indonežanskoj provinciji Južni Sulavesi, javili su danas lokalni mediji.

Letelica kompanije "Indonesia Air Transport" trebalo je da sleti na Međunarodni aerodrom Sultan Hasanudin u Makasaru, a kontakt je navodno izgubljen oko 13.17 časova po lokalnom vremenu dok je avion leteo iznad područja Marosa, prenela je Sinhua. Indonežanska agencija za traganje i spasavanje Basarnas u Makasaru saopštila je da su timovi upućeni na sumnjivu lokaciju nakon što su od kompanije AirNav Indonezija dobili podatke o koordinatama. Prema navodima, potraga
