Novi energetski pravac: Južni koridor snabdeva Evropu gasom iz Azerbejdžana, prve količine za Nemačku i Austriju

Azerbejdžanska državna energetska kompanija SOKAR počela je da isporučuje prirodni gas Nemačkoj i Austriji, prenosi Rojters.

SOKAR je danas objavio da je počeo da isporučuje gasu tržišta južne i centralne Evrope putem Transjadranskog gasovoda, evropskog segmenta Južnog gasnog koridora. "Snabdevanje preko Italije Austriji i Nemačkoj dodatno proširuje geografski domet azerbejdžanskog gasa u Evropi. Sa ovim novim tržištima, broj zemalja koje uvoze azerbejdžanski gas povećan je na 16", rekli su predstavnici SOKAR-a, prenosi Ukrinform. Potražnja za azerbejdžanskim gasom je porasla jer Evropa