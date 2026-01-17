Policija uhapsila muškarca (45) u Kraljevu, sumnja se da je pokušao da iznudi novac od sugrađanina

Istraga je u toku radi rasvetljavanja svih okolnosti ovog slučaja Prema navodima policije, osumnjičeni je koristio silu prilikom pokušaja iznude Policija je uhapsila muškarca iz Kraljeva zbog sumnje da je pokušao da iznudi novac od sugrađanina, saopštila je juče lokalna policijska uprava.

U saopštenju piše da se V. N. (45) tereti za " iznudu u pokušaju" i da mu je određeno zadržavanje do 48 sati nakon koga će biti priveden u Tužilaštvo. "Sumnja se da je on od Kraljevčanina (55) u više navrata, uz upotrebu sile, a u jednom slučaju i uz pretnju nožem, pokušao da iznudi veću sumu novca", dodaje se. ( Kurir)
