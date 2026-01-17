Dolovac: Zakoni o pravosuđu veliki korak unazad u procesu reforme javnog tužilaštva i sudstva

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac danas se, na predlog Ambasade Nemačke u Srbiji, sastala sa ambasadorkom Anke Konrad, koju je upozala da je stav Kolegijuma VJT da je odlučivanje o sistemskim zakonima kojima je uređeno pravosuđe, uključujući i javno tužilaštvo, u suprotnosti sa redovnom procedurom.

Dolovac je istakla da je stav Kolegijuma VJT da procedura predlaganja i usvajanja zakona podrazumeva pribavljanje mišljenja nadležnih institucija, u koje spada i Vrhovno javno tužilaštvo, i da bez održavanja javne rasprave i potvrde usklađenosti zakona sa tekovinama Evropske Unije predstavlja negativan presedan i veliki korak unazad u procesu reforme javnog tužilaštva i sudstva u našoj zemlji, navodi se u saopštenju VJT. Dodaje se da je Dolovac posebno istakla stav
