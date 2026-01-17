Evropljani imaju poluge i o tome se razmatra širom kontinenta: Da li je trenutak da se uzvrati Trampu?

Dok Donald Tramp preti da iskoristi američku vojsku kako bi zauzeo Grenland, evropski zvaničnici i diplomate počeli su tiho da iznose ranije nezamislivu misao: kako bi izgledalo suprotstaviti mu se? Iako bi vojni sukob između SAD i bilo koje evropske sile verovatno bio jedan od najkraćih ratova u istoriji, postoje i drugi načini na koje saveznici Grenlanda mogu da odole američkom predsedniku ako on odbije kompromis, piše Politico. Glavna tačka pritiska je obimna