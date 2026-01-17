Katastrofa kod Užica: Izlile se otpadne vode iz deponije “Duboko”, reagovalo i ministarstvo

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je u petak uveče da je došlo do kvara u sabirnom šahtu lagune deponije „Duboko“ kod Užica, zbog čega je došlo do izlivanja procednih voda u Turski potok. „Prema poslednjim informacijama nadležnih dostavljenih Ministarstvu, uzrok akcidenta na Turskom potoku gde su se izlile procedne vode sa deponije ‘Duboko’, kvar je nastao zbog pucanja zaštitnog balona u sabirnom šahtu lagune“, navodi se u saopštenju Ministarstva na