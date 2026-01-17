Pofesor Hemijskog fakulteta: Akcident na deponiji Duboko po negativnom efektu ravan požaru iz 2024.

Izlivanjem procednih voda na deponiji Duboko kod Užica toksične materije su ispuštene u životnu sredinu, a ovaj akcident je po svom negativnom efektu ravan onom koji se dogodio prilikom požara 2024. godine, izjavio je za N1 dr Branimir Jovančićević, profesor Hemijskog fakulteta Univerzitetea u Beogradu.

U petak uveče došlo je do kvara u sabirnom šahtu lagune deponije „Duboko“ kod Užica, koji je uzrokovao izlivanje procednih voda u Turski potok. Kako je saopštilo Ministrastvo, kvar nastao zbog pucanja zaštitnog balona u sabirnom šahtu lagune saniran je danas, a situacija je stavljena pod kontrolu. Udruženje „Da ne dišemo Duboko“ je sinoć saopštilo da je u „iz lagune“ nekadašnje deponije „Duboko“ u Turski potok koji se uliva u reku Lužnicu, ispušteno 800 kubnih