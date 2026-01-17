Španska policija uhapsila 162 osobe povezane sa navijačkim grupama

Španska policija je saopštila da je ove sezone sprečila desetine dogovorenih tuča rivalskih fudbalskih navijača i da je uhapsila 162 osobe koje su povezane sa radikalnim navijačkim grupama.

Policija je navela da je sprečila brojne tuče navijača, uključujući dogovoren sukob pristalica Atletiko Madrida i Sevilje, početkom novembra, preneo je Bi-Bi-Si ( BBC). Policija je pronašla „materijal skriven u žbunju“, koji bi bio korišćen za napad na rivalske grupe navijača. U saopštenju se dodaje da je 14 navijača uhapšeno pre dogovorene tuče između najvatrenijih pristalica gradskih rivala Sevilje i Betisa, uoči utakmice dva kluba. – Uhapšene su 162 osobe u