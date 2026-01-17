(VIDEO) Jovan Milošević pogodio, ali Verder je izgubio tri boda duboko u nadoknadi vremena

Danas pre 15 minuta  |  M. L.
(VIDEO) Jovan Milošević pogodio, ali Verder je izgubio tri boda duboko u nadoknadi vremena

Fudbaleri Verdera su na svom terenu pigrali sa Ajntrahtom 3:3 u meču 18. kola Bundeslige.

Jovan Milošević je bio fantastičan na drugom meču za Verder iz Bremena. Doskorašnji napadač Partizana ušao je u igru u drugom poluvremenu na meču sa Ajntrahtom, i nije mu dugo trebalo da pokaže da je klasa. Postigao je pogodak u 80. minutu ši to je izgledalo da je dovoljno za pobedu. Ipak, Ajnhtraht je u šestom minutu nadoknade poravnao skor golom Ansgara Knaufa.
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Nova pobeda Partizana u ABA ligi

Nova pobeda Partizana u ABA ligi

Danas pre 15 minuta
(VIDEO) Kevin Panter protiv Reala odigrao najslabiju utakmicu ikada u Evroligi

(VIDEO) Kevin Panter protiv Reala odigrao najslabiju utakmicu ikada u Evroligi

Danas pre 1 sat
Penjaroja posle trijumfa u Srpskoj: „Naročito sam zadovoljan ofanzivom, imali smo 28 asistencija“

Penjaroja posle trijumfa u Srpskoj: „Naročito sam zadovoljan ofanzivom, imali smo 28 asistencija“

Danas pre 2 sata
Rasim izašao iz bolnice i najavio: "Sad borba za šampionsku titulu!"

Rasim izašao iz bolnice i najavio: "Sad borba za šampionsku titulu!"

Sportske.net pre 1 dan
Dođi iz Partizana i postigni prvenac protiv Ajntrahta - sećate li se ko je to učinio pre Miloševića?

Dođi iz Partizana i postigni prvenac protiv Ajntrahta - sećate li se ko je to učinio pre Miloševića?

Sportske.net pre 1 dan
Knauf pokvario Jovanov šou u Bremenu, Verder u nadoknadi pokvario Miloševićev prvenac

Knauf pokvario Jovanov šou u Bremenu, Verder u nadoknadi pokvario Miloševićev prvenac

Sportske.net pre 1 dan
Pazarci zabeležili i drugi trijumf: Fudbaleri Novog Pazara pobedili Karvinu u Antaliji

Pazarci zabeležili i drugi trijumf: Fudbaleri Novog Pazara pobedili Karvinu u Antaliji

Kurir pre 1 dan

Ključne reči

FudbalPartizanVerder

Sport, najnovije vesti »

Lakše nego očekivano Srbija izašla na kraj sa Francuzima

Lakše nego očekivano Srbija izašla na kraj sa Francuzima

Danas pre 15 minuta
(VIDEO) Jovan Milošević pogodio, ali Verder je izgubio tri boda duboko u nadoknadi vremena

(VIDEO) Jovan Milošević pogodio, ali Verder je izgubio tri boda duboko u nadoknadi vremena

Danas pre 15 minuta
(VIDEO) Kapiten se vratio posle godinu dana i odmah dao gol

(VIDEO) Kapiten se vratio posle godinu dana i odmah dao gol

Sport klub pre 10 minuta
EP u vaterpolu: Mađari u dobrom raspoloženju čekaju meč sa Srbijom

EP u vaterpolu: Mađari u dobrom raspoloženju čekaju meč sa Srbijom

Danas pre 15 minuta
Nova pobeda Partizana u ABA ligi

Nova pobeda Partizana u ABA ligi

Danas pre 15 minuta