(VIDEO) Jovan Milošević pogodio, ali Verder je izgubio tri boda duboko u nadoknadi vremena

Fudbaleri Verdera su na svom terenu pigrali sa Ajntrahtom 3:3 u meču 18. kola Bundeslige.

Jovan Milošević je bio fantastičan na drugom meču za Verder iz Bremena. Doskorašnji napadač Partizana ušao je u igru u drugom poluvremenu na meču sa Ajntrahtom, i nije mu dugo trebalo da pokaže da je klasa. Postigao je pogodak u 80. minutu ši to je izgledalo da je dovoljno za pobedu. Ipak, Ajnhtraht je u šestom minutu nadoknade poravnao skor golom Ansgara Knaufa.