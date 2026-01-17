Biti ili ne biti za „orlove“: Rukometaši Srbije večeras s Nemačkom na Evropskom prvenstvu u Danskoj

Rukometna reprezentacija Srbije večeras (subota) protiv Nemačke od 20.30 časova igra utakmicu drugog kola Grupe A Evropskog prvenstva u Danskoj.

Posle poraza od Španije (29:27) i pobede Nemačke nad Austrijom (30:27) za „orlove“ je ovaj duel „biti ili ne biti“ jer bi se porazom oprostili od šansu za prolaz dalje, osim u slučaju da Austrijanci naprave veliku senzaciju i pobede Špance, što nije realno očekivati. „Dnevnik” u Danskoj ORLOVI U SUBOTU PROTIV NEMACA NEMAJU PRAVA NA GREŠKU: Srbija mora u rat ritma i duela Plasman u polufinalu grupu obezbediće samo dve prvoplasirane selekcije, pa će „orlovi“ morati