Biti ili ne biti za „orlove“: Rukometaši Srbije večeras s Nemačkom na Evropskom prvenstvu u Danskoj

Dnevnik pre 2 sata
Rukometna reprezentacija Srbije večeras (subota) protiv Nemačke od 20.30 časova igra utakmicu drugog kola Grupe A Evropskog prvenstva u Danskoj.

Posle poraza od Španije (29:27) i pobede Nemačke nad Austrijom (30:27) za „orlove“ je ovaj duel „biti ili ne biti“ jer bi se porazom oprostili od šansu za prolaz dalje, osim u slučaju da Austrijanci naprave veliku senzaciju i pobede Špance, što nije realno očekivati. „Dnevnik” u Danskoj ORLOVI U SUBOTU PROTIV NEMACA NEMAJU PRAVA NA GREŠKU: Srbija mora u rat ritma i duela Plasman u polufinalu grupu obezbediće samo dve prvoplasirane selekcije, pa će „orlovi“ morati
Vico i Rašović za Sputnjik pred Mađare: „Neka biju – tući ćemo i mi“

Sputnik pre 23 minuta
"Ovo je najgora serija, moramo da igramo sa više žara": Vanja Marinković sve shvatio na meču protiv Igokee

Mondo pre 1 sat
"Novak nam je doneo energiju i sreću" VIDEO

B92 pre 1 sat
Rašović: "Pamtimo Zagreb i Singapur - dužni smo Mađarima" VIDEO

B92 pre 48 minuta
Odbrana časti i ugleda

Politika pre 54 minuta
Biti ili ne biti za rukometaše Srbije, pobedi Nemce ili se pakuj!

Sportske.net pre 1 sat
Poslednja šansa za Srbiju: Nije favorit protiv Nemačke, ali pokazala je ono najvažnije

Mondo pre 2 sata
RukometEvropsko prvenstvoAustrijaNemačkaDanskaŠpanija

Novak Đoković na Australijan openu 2026: Pohod na 25. grend slem i meč protiv Pedra Martineza

Naslovi.ai pre 19 minuta
Vico i Rašović za Sputnjik pred Mađare: „Neka biju – tući ćemo i mi“

Sputnik pre 23 minuta
Nisu prepoznavali sami neke detalje, neke stvari nisu moj posao: Stojaković svestan da ga čeka još mnogo posla sa mladim timom…

Hot sport pre 23 minuta
Nole, hvatao sam vaše loptice 2015.

Sport klub pre 28 minuta
Košarkaš Virtusa Saliu Nijang MVP 22. kola Evrolige

RTS pre 28 minuta