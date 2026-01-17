Poznato kada Novak kreće po 25. grend slem: Navijačima će se svideti termin Đokovićevog prvog meča u Melburnu

Dnevnik pre 1 sat
Poznato kada Novak kreće po 25. grend slem: Navijačima će se svideti termin Đokovićevog prvog meča u Melburnu

Srpski teniser Novak Đoković 21. put će učestvovati na Australijan openu, prvom grend slemu u sezoni.

Srbin je u Melburnu trijumfovao 10 puta, a sada kreće po 25. grend slem titulu. Objavljena je i satnica mečeva, a navijači u Srbiji mogu da budu zadovoljni jer će Novak igrati u večernjem terminu na „Rod Lejver areni“. Novak će sa Špancem Pedrom Martinesom igrati nakon duela Ige Švjontek i Jue Juan, koji počinje u 9 časova ujutru po našem vremenu. Đoković bi tako trebalo da se nađe na terenu oko 10.30 časova. Drugi predstavnici Srbije će na teren već prvog dana, u
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Novak Đoković na Australijan openu 2026: Pohod na 25. grend slem i meč protiv Pedra Martineza

Novak Đoković na Australijan openu 2026: Pohod na 25. grend slem i meč protiv Pedra Martineza

Naslovi.ai pre 1 minut
"Videli smo kako se Đoković muči": Federer morao da kaže istinu posle susreta sa velikim rivalom

"Videli smo kako se Đoković muči": Federer morao da kaže istinu posle susreta sa velikim rivalom

Mondo pre 5 minuta
"Novače, zašto samo ti igraš protiv Sinera i Alkaraza?": Đoković uzdahnuo, pa priznao svima šta ga brine

"Novače, zašto samo ti igraš protiv Sinera i Alkaraza?": Đoković uzdahnuo, pa priznao svima šta ga brine

Mondo pre 1 sat
Đoković pred AO: "Nema potrebe za tom diskusijom.."

Đoković pred AO: "Nema potrebe za tom diskusijom.."

Sportske.net pre 1 sat
Poznato kad Novak kreće u napad na 11. trofej Australijan opena

Poznato kad Novak kreće u napad na 11. trofej Australijan opena

Vesti online pre 3 sata
Poznato kad Novak kreće u napad na 11. trofej Australijan opena

Poznato kad Novak kreće u napad na 11. trofej Australijan opena

Sputnik pre 3 sata
Ovo se čekalo! Poznato kada Novak Đoković igra prvi meč na Australijan openu

Ovo se čekalo! Poznato kada Novak Đoković igra prvi meč na Australijan openu

Večernje novosti pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićGrend slemAustralian OpenMelburn

Sport, najnovije vesti »

Novak Đoković na Australijan openu 2026: Pohod na 25. grend slem i meč protiv Pedra Martineza

Novak Đoković na Australijan openu 2026: Pohod na 25. grend slem i meč protiv Pedra Martineza

Naslovi.ai pre 1 minut
E, sada nije ofsajd… Vodi Junajted u derbiju Mančestera

E, sada nije ofsajd… Vodi Junajted u derbiju Mančestera

Sport klub pre 0 minuta
Ferari menja Hamiltonovog inženjera trke

Ferari menja Hamiltonovog inženjera trke

Sportske.net pre 0 minuta
Poraz Čukaričkog u Antaliji: Ekipa Slovackog minimalcem srušila tim sa Banovog brda!

Poraz Čukaričkog u Antaliji: Ekipa Slovackog minimalcem srušila tim sa Banovog brda!

Kurir pre 1 minut
(VIDEO) Vidić gleda derbi sa Fergusonom i dr Dugalićem

(VIDEO) Vidić gleda derbi sa Fergusonom i dr Dugalićem

Sport klub pre 0 minuta