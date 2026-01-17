Poznato kada Novak kreće po 25. grend slem: Navijačima će se svideti termin Đokovićevog prvog meča u Melburnu

Srpski teniser Novak Đoković 21. put će učestvovati na Australijan openu, prvom grend slemu u sezoni.

Srbin je u Melburnu trijumfovao 10 puta, a sada kreće po 25. grend slem titulu. Objavljena je i satnica mečeva, a navijači u Srbiji mogu da budu zadovoljni jer će Novak igrati u večernjem terminu na „Rod Lejver areni“. Novak će sa Špancem Pedrom Martinesom igrati nakon duela Ige Švjontek i Jue Juan, koji počinje u 9 časova ujutru po našem vremenu. Đoković bi tako trebalo da se nađe na terenu oko 10.30 časova. Drugi predstavnici Srbije će na teren već prvog dana, u