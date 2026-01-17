Kalaš: Kina i Rusija imaju koristi od Trampove pretnje carinama zbog Grenlanda

Euronews pre 21 minuta  |  Autor: Tanjug
Kalaš: Kina i Rusija imaju koristi od Trampove pretnje carinama zbog Grenlanda

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas ocenila je danas, nakon najave američkog predsednika Donalda Trampa da će povećati carine za osam evropskih zemalja zbog Grenlanda, da od podela među saveznicima korist imaju Rusija i Kina. "Kina i Rusija moraju da imaju dobar dan.

To su zemlje koje imaju koristi od podela među saveznicima", objavila je Kalas na svom X nalogu. Ona je ukazala na to da američke carine predstavljaju rizik za osiromašenje Evropu i SAD i upozorila da potkopaju zajednički prosperitet. "Ako je bezbednost Grenlanda ugrožena, možemo se pozabaviti ovim pitanjem unutar NATO. Takođe, ne smemo dozvoliti da nas ovaj spor omete u zajedničkom cilju da pomognemo da se okonča rat u Ukrajini", poručila je Kalas. Američki
