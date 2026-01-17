Sana: Al Šara prvi put daje sirijskim Kurdima državljanstvo i jezička prava

Sirijski predsednik Ahmed al Šara izdao je dekret kojim se potvrđuju prava sirijskih Kurda, formalno se priznaje njihov jezik i vraća državljanstvo, objavila je danas državna novinska agencija SANA.

Dekret o potvrđivanju prava sirijskih Kurda donet je nakon žestokih sukoba koji su izbili prošle nedelje u gradu Alepu na severu zemlje, u kojima je poginulo najmanje 23 osobe, prema podacima sirijskog Ministarstva zdravlja, dok je oko 150.000 ljudi moralo da pobegne iz dva naselja u tom gradu u kojima žive Kurdi, prenosi Rojters. Al Šarin dekret prvi put priznaje kurdski identitet kao deo nacionalnog tkiva Sirije, priznaje zvaničnu upotrebu jezika, zajedno sa