Studentski protest danas u Novom Sadu, Radio 021 donosi detalje

Novosadski studenti u blokadi danas organizuju veliki protest na Trgu slobode.

Najavljen kao nova etapa studentskog pokreta, ovaj protest zamišljen je kao skup na kom će studenti predstaviti neke od njihovih ideja za oslobađanje institucija, kao i dalje akcije koje planiraju, piše Radio 021. Pobedu smo raspisali 28. decembra, a uskoro ćemo vam reći šta pobeda znači. 17. januar, Novi Sad, naveli su prethodno studenti. Student David Popović za 021.rs istakao je da će se građanima obratiti više govornika. Osim studenata svoja obraćanja imaće i