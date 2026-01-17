Hladno i vetrovito vreme; mogući ledeni dani naredne nedelje

U većem delu Srbije danas se očekuje suvo vreme, dok će u košavskom području duvati pojačan istočni i jugoistočni vetar.

Na jugu Banata i u donjem Podunavlju na snazi je žuti meteo-alarm zbog mogućih udara vetra olujne jačine. Meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i vetrovito vreme u košavskom području, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno ili maglovito, ali uglavnom bez padavina. U Timočkoj Krajini moguće je povremeno provejavanje slabog snega. Najniža jutarnja temperatura kretaće se od minus pet do nula stepeni, dok će najviša dnevna biti od nula do pet stepeni