Junajtedova šok terapija upalila, Siti razbijen: Zastavica spašavala "Građane" tri puta, poništeni golovi rasplamsali "Old Traford"!

Hot sport pre 29 minuta
Prilično sadržajan meč i velika pobeda! Mančester junajted je na Old Trafordu ostvario impresivnu pobedu u gradskom derbiju 2:0 protiv Mančester sitija i barem privremeno skočio na četvrto mesto Premijer lige.

Trijumf je ujedno savršen početak mandata Majkla Kerika, koji nije mogao da zamisli bolji debi na klupi “crvenih đavola”. Junajted je od starta delovao sigurnije, organizovanije i opasnije. Golove su postigli Brajan Embumo i Patrik Dorgu, ali domaćin je mogao da postigne daleko više, jer čak tri pogotka su poništena zbog ofsajda, dok su Hari Megvajer i Amad Dijalo pogađali okvir gola. S druge strane, Đanluiđi Donaruma je imao nekoliko briljantnih intervencija
