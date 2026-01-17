Direktor nemačkog instituta: Trampove pretnje carinama zbog Grenlanda - odraz slabosti Evrope

Insajder pre 1 sat
Direktor nemačkog instituta: Trampove pretnje carinama zbog Grenlanda - odraz slabosti Evrope

Pretnja američkog predsednika Donalda Trampa o uvođenju kaznenih carina za osam evropskih zemalja zbog njihovog stava prema pitanju Grenlanda je odraz slabosti i nesposobnosti Evrope da deluje, izjavio je danas direktor nemačkog instituta za ekonomska istraživanja (DIW) Marsel Fracšer.

"Evropa je postepeno popuštala i pustila Trampa da radi po svome, umesto da se zalaže za sopstvene interese i promoviše multilateralizam na globalnom nivou. Ova greška nam se sada vraća", rekao je Fracšer, prenosi Rojters. On je dodao da će Tramp "nastaviti da ucenjuje Evropu sve dok Evropa ne pokaže kičmu i ne počne da deluje mudrije". Američki predsednik Donald Tramp je najavio uvođenje kaznenih carina za Nemačku i sedam drugih evropskih zemalja, navodeći kao
