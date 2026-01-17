Košta: EU radi na zajedničkom odgovoru povodom Trampove najave dodatnih carina

Insajder pre 1 sat
Košta: EU radi na zajedničkom odgovoru povodom Trampove najave dodatnih carina

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je danas da koordinira zajednički odgovor EU na najavu predsednika SAD Donalda Trampa da će uvesti carine od 10 odsto na robu iz osam evropskih zemalja, piše britanski list Gardijan.

Tramp je nove carine najavio nakon što se Danskoj, u izvođenju vojnih manevara na Grenlandu i u severnom Atlantiku, pridružilo više evropskih zemalja. On je u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut soušal objavio da će Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji i Finskoj uvesti nove carine, koje će od 1. juna povećati na 25 odsto, ako ne bude sporazuma o američkoj "kompletnoj i potpunoj kupovini Grenlanda". "Ono što možemo
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Britanski premijer: SAD su pogrešile preteći carinama Evropi zbog Grenlanda

Britanski premijer: SAD su pogrešile preteći carinama Evropi zbog Grenlanda

Insajder pre 1 sat
Umesto da igra golf, udario na Evropu: Tramp ponovo zapretio carinama, na meti sedam evropskih zemalja

Umesto da igra golf, udario na Evropu: Tramp ponovo zapretio carinama, na meti sedam evropskih zemalja

Dnevnik pre 1 sat
Evropo, ne provociraj taticu

Evropo, ne provociraj taticu

Politika pre 1 sat
Starmer: Američka pretnja carinama potpuno pogrešna

Starmer: Američka pretnja carinama potpuno pogrešna

Politika pre 1 sat
Fracšer: Slabost Evrope je otvorila put Trampovim pretnjama o carinama

Fracšer: Slabost Evrope je otvorila put Trampovim pretnjama o carinama

Politika pre 1 sat
Bitka za Grenland: Britanski premijer stao u odbranu Danaca i poslao jasno upozorenje Beloj kući

Bitka za Grenland: Britanski premijer stao u odbranu Danaca i poslao jasno upozorenje Beloj kući

Telegraf pre 1 sat
"Tramp radi isto što i Truman" Amerikanci tvrde da uzimanjem Grenlanda ne krše međunarodno pravo

"Tramp radi isto što i Truman" Amerikanci tvrde da uzimanjem Grenlanda ne krše međunarodno pravo

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

HolandijaEUVelika BritanijaNemačkaGardijanDanskaŠvedskaFinskaNorveškaDonald TrampFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Madurova "tigrica" trgovala narkoticima?! Godinama je istražuje američka agencija DEA: Na karipskim ostrvima koristila hotele…

Madurova "tigrica" trgovala narkoticima?! Godinama je istražuje američka agencija DEA: Na karipskim ostrvima koristila hotele za pranje novca?

Blic pre 10 minuta
Izbili sukobi demonstranata i policije Bacali brašno ispred kancelarije Edija Rame u Tirani: "Vlada nam je zarobljena u drogi!"…

Izbili sukobi demonstranata i policije Bacali brašno ispred kancelarije Edija Rame u Tirani: "Vlada nam je zarobljena u drogi!"

Blic pre 40 minuta
Poginulo pet skijaša u Austriji

Poginulo pet skijaša u Austriji

Danas pre 10 minuta
Evropljani odgovorili Trampu: Zastrašivanje i pretnje neće uticati na nas, carine neprihvatljive

Evropljani odgovorili Trampu: Zastrašivanje i pretnje neće uticati na nas, carine neprihvatljive

Danas pre 1 sat
Pet stvari koje treba da znate o suspenziji viza za SAD

Pet stvari koje treba da znate o suspenziji viza za SAD

Danas pre 1 sat