Košta: EU radi na zajedničkom odgovoru povodom Trampove najave dodatnih carina

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je danas da koordinira zajednički odgovor EU na najavu predsednika SAD Donalda Trampa da će uvesti carine od 10 odsto na robu iz osam evropskih zemalja, piše britanski list Gardijan.

Tramp je nove carine najavio nakon što se Danskoj, u izvođenju vojnih manevara na Grenlandu i u severnom Atlantiku, pridružilo više evropskih zemalja. On je u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut soušal objavio da će Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Holandiji i Finskoj uvesti nove carine, koje će od 1. juna povećati na 25 odsto, ako ne bude sporazuma o američkoj "kompletnoj i potpunoj kupovini Grenlanda". "Ono što možemo