Protest u Novom Sadu, studenti govorili o lustraciji i zakonu o poreklu imovine, najavili skup u Beogradu 27. januara (FOTO/VIDEO)

Studenti u blokadi Novosadskog univerziteta organizovali su protest na Trgu slobode. Okupljenim građanima su se obratili studenti i advokati koji su poručili da je lustracija lek za uništen ugled institucija i rušenje pravne države i da će krađe prestati kad bude počeo da se primenjuje zakon o poreklu imovine. Najavljen je i novi skup u Beogradu 27. januara, ali su najavljene i tribine u Vojvodini gde će se govoriti o lokalnim problemima. Najavljeni protest, prema rečima studentkinje Filozofskog fakulteta

Voditeljka programa na glavnoj bini najavila je skup u Beogradu 27. januara. "27. januara studenti organizuju skup u Beogradu na kojem ćemo obeležiti Savindan i razgovarati o važnosti obrazovanja", rekla je. Na kraju je pozvala okupljene da skandiraju: "Lustracija". Voditeljka programa je istakla da je sve što je danas moglo da se čuje samo početak i da je građanima potrebno vratiti ono što su zaradili, ali ne samo imovinu, već i živote. "To ćemo uraditi primenom