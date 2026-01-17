Protesti u Danskoj i na Grenlandu zbog pretnji predsednika SAD Trampa da preuzme Grenland

Insajder pre 10 minuta
Protesti u Danskoj i na Grenlandu zbog pretnji predsednika SAD Trampa da preuzme Grenland

Protesti su počeli danas u Danskoj, a najavljeni su i na Grenlandu, zbog ponovljenih pretnji američkog predsednika Donalda Trampa da „preuzme kontrolu“ nad Grenlandom.

Uz parole „Dalje ruke od Grenlanda!“ i „Grenland Grenlanđanima!“ demonstranti su ispred Gradske većnice Kopenhagena u okviru niza akcija planiranih za danas širom Danske i Grenlanda, prenosi britanski list Gardijan na svom portalu. Cilj današnjih protesta koji treba da se održe u vreme kada se američka delegacija članova Kongresa iz obe stranke sastaje sa danskim i grenlandskim zvaničnicima u Kopenhagenu je da se pošalje jasna i jedinstvena poruka poštovanja
