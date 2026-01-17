Bolan poraz Darka Rajakovića! Toronto i srpski trener pali posle produžetka (video)

U noći između petka i subote odigrano je ukupno šest mečeva NBA lige.

Srpskih košarkaša nije bilo na terenu, ali je bilo uzbuđenja. I, jedan Srbin doživeo je bolan poraz! Darko Rajaković, trener Toronto Reptorsa, nije uspeo da odvede ekipu do pobede protiv Los Anđeles Klipersa za koje nije igrao Bogdan Bogdanović. Klipersi su slavili protiv Reptorsa u gostima i to posle produžetka rezultatom 121:117, a detalje sa ovog meča možete pogledati u sldećem snimku: