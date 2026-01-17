"Cela zemlja se digla na noge" Velike demonstracije na Kubi zbog američkog napada na Venecuelu, traže hitno oslobađanje Madura! (foto/video)

Desetine hiljada Kubanaca, među kojima i predsednik Kube Migel Dijaz Kanel su na trgu prekoputa Ambasade SAD u Havani potestovale zbog "ubistva 32 kubanska vojnika" u Venecueli zahtevajući da SAD oslobode njenog zarobljenog predsednika Nikolasa Madura.

Tridesetdva vojnika Kube iz obezbeđenja Madura su poginula tokom američkog upada u njegovu utvrđenu rezidenciju u Karakasu odakle je otet i odveden u SAD da bi mu se sudilo zbog "narko-terorizma". Kremirena tela vojnika su na Kubi svečano dočekana u četvrtak. Demonstracije na trgu kojeg nazivaju "Antiimperijalistička tribina" je organizovala Vlada u vreme još jednom rastuće napetosti sa SAD. - Cela zemlja se digla. To je snažan odgovor onima koji se usude da prete