Državljanin Srbije optužen zbog tragedije u Istri: Izgubio kontrolu nad autom i udario ženu na biciklu, ona od zadobijenih povreda umrla! Nakon nesreće pobegao

Kurir pre 25 minuta  |  Beta
Državljanin Srbije optužen zbog tragedije u Istri: Izgubio kontrolu nad autom i udario ženu na biciklu, ona od zadobijenih…

Županijsko državno tužilaštvo u Puli podiglo je optužnicu i zatražilo produženje pritvora za 24-godišnjeg državljanina Srbije zbog izazivanja saobraćajne nesreće u septembru prošle godine u kojoj je poginula nemačka državljanka.

Muškarac se tereti da je 12. septembra 2025. na županijskoj cesti Fažana - Peroj upravljao automobilom pod uticajem alkohola od najmanje 1,58 g/kg u krvi, kao i drogama kokain i amfetamin. Zbog vožnje u takvom stanju, muškarac je u dugom zavoju izgubio kontrolu nad vozilom koje je u zanošenju prešlo na traku namenjenu za promet iz suprotnog smera, navodi se u saopštenju. Pri tome je vozilom udario u nemačku državljanku koja se pravilno kretala biciklom. Žena je
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Državljanin Srbije optužen zbog saobraćajne nesreće u Istri u kojoj je poginula žena

Državljanin Srbije optužen zbog saobraćajne nesreće u Istri u kojoj je poginula žena

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaKokainTužilaštvoIstraNemačkasaobraćajna nesrećaudesSudar

Hronika, najnovije vesti »

Policija uhapsila muškarca (45) u Kraljevu: Sumnja se da je pokušao da iznudi novac od sugrađanina

Policija uhapsila muškarca (45) u Kraljevu: Sumnja se da je pokušao da iznudi novac od sugrađanina

Kurir pre 55 minuta
Policija uhapsila muškarca (45) u Kraljevu, sumnja se da je pokušao da iznudi novac od sugrađanina

Policija uhapsila muškarca (45) u Kraljevu, sumnja se da je pokušao da iznudi novac od sugrađanina

Blic pre 40 minuta
Državljanin Srbije optužen zbog tragedije u Istri: Izgubio kontrolu nad autom i udario ženu na biciklu, ona od zadobijenih…

Državljanin Srbije optužen zbog tragedije u Istri: Izgubio kontrolu nad autom i udario ženu na biciklu, ona od zadobijenih povreda umrla! Nakon nesreće pobegao

Kurir pre 25 minuta
Dolovac: Zakoni o pravosuđu veliki korak unazad u procesu reforme javnog tužilaštva i sudstva

Dolovac: Zakoni o pravosuđu veliki korak unazad u procesu reforme javnog tužilaštva i sudstva

Danas pre 1 sat
"Tim putem retko ko ide" Dve misterije nakon pronalaska tela Milice (25): Nestala kod komšijine kuće, nađena pored auto-puta…

"Tim putem retko ko ide" Dve misterije nakon pronalaska tela Milice (25): Nestala kod komšijine kuće, nađena pored auto-puta kilometrima dalje

Blic pre 2 sata