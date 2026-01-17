Soremni za mirovnu operaciju Ispraćaj pripadnika Vojske Srbije u Liban (foto)

Kurir pre 5 minuta
Soremni za mirovnu operaciju Ispraćaj pripadnika Vojske Srbije u Liban (foto)

U kasarni „Ribnica“ u Kraljevu danas je održana vojna svečanost povodom upućivanja novog kontingenta Vojske Srbije u mirovnu operaciju Ujedinjenih nacija u Libanu.

Kontingent čine pešadijska četa iz sastava Druge brigade kopnene vojske, štabni oficiri i grupa specijalista zaduženih za podršku. Kao deo snaga Ujedinjenih nacija u Libanu narednih šest meseci biće angažovani u sektoru „Istok“ mirovne operacije. Komandant Druge brigade kopnene vojske brigadni general Nebojša Nedeljković je pripadnicima Vojske Srbije poželeo uspeh u misiji, izrazivši očekivanje da će, kao i njihovi prethodnici, profesionalno i odgovorno realizovati
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Odbrana sprema krivičnu prijavu protiv pripadnika policije

Odbrana sprema krivičnu prijavu protiv pripadnika policije

Ozon press pre 4 sati
Teško povređen biciklista u Ježevici (FOTO)

Teško povređen biciklista u Ježevici (FOTO)

Ozon press pre 3 sata
Otvoreno pismo predsedniku Vučiću: Šta će biti sa mojim unukom kad moje stare ruke klonu?

Otvoreno pismo predsedniku Vučiću: Šta će biti sa mojim unukom kad moje stare ruke klonu?

Ozon press pre 5 sati
Poginuo biciklista (71) na putu Čačak-Kraljevo, udario ga automobil

Poginuo biciklista (71) na putu Čačak-Kraljevo, udario ga automobil

Newsmax Balkans pre 8 sati
Policija: U Kraljevu uhapšen osumnjičeni za pokušaj iznude novca

Policija: U Kraljevu uhapšen osumnjičeni za pokušaj iznude novca

Serbian News Media pre 8 sati
U saobraćajnoj nesreći na putu Čačak - Kraljevo poginuo biciklista

U saobraćajnoj nesreći na putu Čačak - Kraljevo poginuo biciklista

NIN pre 8 sati
Crni dan na putevima oko Čačka: Biciklista na kojeg je naleteo auto u Ježevici podlegao povredama

Crni dan na putevima oko Čačka: Biciklista na kojeg je naleteo auto u Ježevici podlegao povredama

Morava info pre 8 sati

Ključne reči

LibanKraljevoVojska Srbije

Regioni, najnovije vesti »

Soremni za mirovnu operaciju Ispraćaj pripadnika Vojske Srbije u Liban (foto)

Soremni za mirovnu operaciju Ispraćaj pripadnika Vojske Srbije u Liban (foto)

Kurir pre 5 minuta
Prijava štete do utorka: Saniranje posledica snežne nepogode u Loznici, komisija na terenu do 20. januara.

Prijava štete do utorka: Saniranje posledica snežne nepogode u Loznici, komisija na terenu do 20. januara.

Kurir pre 1 sat
Upoznajte budućnost u vojnim obrazovnim ustanovama: Akcija “Otvorena vrata” svake subote

Upoznajte budućnost u vojnim obrazovnim ustanovama: Akcija “Otvorena vrata” svake subote

Kurir pre 50 minuta
Sa čim će Radnički 26. januara, kada počinju pripreme, pred Ivicu Momčilovića? Neće, valjda, biti kao ranije!

Sa čim će Radnički 26. januara, kada počinju pripreme, pred Ivicu Momčilovića? Neće, valjda, biti kao ranije!

Plus online pre 1 dan
Lančani sudar na auto-putu "Miloš Veliki": Poginuo muškarac, učestvovalo 10 vozila

Lančani sudar na auto-putu "Miloš Veliki": Poginuo muškarac, učestvovalo 10 vozila

Radio 021 pre 1 dan