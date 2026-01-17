Soremni za mirovnu operaciju Ispraćaj pripadnika Vojske Srbije u Liban (foto)

U kasarni „Ribnica“ u Kraljevu danas je održana vojna svečanost povodom upućivanja novog kontingenta Vojske Srbije u mirovnu operaciju Ujedinjenih nacija u Libanu.

Kontingent čine pešadijska četa iz sastava Druge brigade kopnene vojske, štabni oficiri i grupa specijalista zaduženih za podršku. Kao deo snaga Ujedinjenih nacija u Libanu narednih šest meseci biće angažovani u sektoru „Istok“ mirovne operacije. Komandant Druge brigade kopnene vojske brigadni general Nebojša Nedeljković je pripadnicima Vojske Srbije poželeo uspeh u misiji, izrazivši očekivanje da će, kao i njihovi prethodnici, profesionalno i odgovorno realizovati