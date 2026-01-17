Velika akcija španske policije: Raskrinkani tajni planovi za krvave fudbalske obračune! "Pronađen materijal skriven u žbunju"

Španska policija saopštila je danas da je ove sezone sprečila desetine dogovorenih tuča rivalskih fudbalskih navijača i da je uhapsila 162 osobe koje su povezane sa radikalnim navijačkim grupama.

Policija je navela da je sprečila brojne tuče navijača, uključujući dogovoren sukob pristalica Atletiko Madrida i Sevilje, početkom novembra, preneo je BBC. Policija je pronašla "materijal skriven u žbunju", koji bi bio korišćen za napad na rivalske grupe navijača. U saopštenju se dodaje da je 14 navijača uhapšeno pre dogovorene tuče između najvatrenijih pristalica gradskih rivala Sevilje i Betisa, uoči utakmice dva kluba. "Uhapšene su 162 osobe u sklopu 15
Danas pre 9 sati
