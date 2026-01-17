Više od 100 mrtvih, vlasti spremaju hitnu evakuaciju! Stravične poplave i kiše seju smrt i pustoš u zemljama na jugu Afrike (foto/video)

Više od 100 ljudi je poginulo usled obilnih kiša i poplava u Južnoj Africi, Mozambiku i Zimbabveu, a vlasti su upozorile da se očekuju još teži vremenski uslovi u nekoliko južnoafričkih zemalja.

Južna Afrika je prijavila najmanje 19 smrtnih ishoda na severu zemlje, pošto su jake kiše, koje su počele prošlog meseca, dovele do velikih poplava. Vlasti susednog Mozambikasaopštile su da su 103 osobe poginule tokom neobično teške kišne sezone. Uzrok smrti tih osoba se razlikuje - udar od groma, utapanje u poplavama, kolaps infrastrukture usled nevremena i kolera. Najveće poplave u Mozambiku bile su u centralnim i južnim regionima, gde je pogođeno više od 200.000