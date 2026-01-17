Dečko Jovane Jeremić o ocu koji je brutalno ubijen u sačekuši: U njega ispalili 6 metaka, Tigar preuzeo njegov posao

Voditeljka Jovana Jeremić već neko vreme uživa u ljubavi sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom koji je sin čuvenog sportiste Miodraga Stojanovića Gidre.

Tigar je nedavno govorio o tome koliki je uticaj otac imao na njega, a otkrio je i kako je njegov život izgledao nakon što je Gidra brutalno ubijen kada je Miloš imao svega 17 godina. Tigar je govorio o uspehu oca kao i disciplini koju ga je naučio, te je tako od ranih nogu stekao uspeh u svetu sporta. "Gidra je bio sportista. Imao je 100 mečeva u amaterskom boksu. Oborio je Ginisov rekord u trbušnjacima. Bio je čudo od čoveka. Družio se sa Švarcenegerom. Moj otac