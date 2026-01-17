Šta nas čeka do kraja januara? Čubrilo otkrio da li će doći do jačeg zahlađenja ili otopljenja, pomenuo i sneg

Mondo pre 5 sati  |  Marina Letić
Šta nas čeka do kraja januara? Čubrilo otkrio da li će doći do jačeg zahlađenja ili otopljenja, pomenuo i sneg

Marko Čubrilo objavio je novu vremensku prognozu za januar u kojoj je naveo da će narednih dana biti hladno ali suvo, u košavskom području vetrovito.

Oko 24. janaura doći će, kako kaže, do sudara hladnog i suvog sa vlažnim i toplim strujanjem. Jače zahlađenje je za sada samo mogućnost jer se putanja hladnog vazduha još određuje. "Narednih dana će ka nama po istočnoj periferiji anticiklona strujati suv i hladan vazduh. Preovlađivaće malo do umereno oblačno i umereno hladno ali suvo vreme. U košavskom području Srbije duvaće umeren i jak istočni ili jugoistočni vetar. Noći i jutra hladni uz umeren, ponegde i jak
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Ledeni dani i olujni vetar stežu Srbiju! RHMZ objavio najnoviju prognozu: U narodu važi da košava duva 3, 7 ili 21 dan…

Ledeni dani i olujni vetar stežu Srbiju! RHMZ objavio najnoviju prognozu: U narodu važi da košava duva 3, 7 ili 21 dan, meteorolozi otkrivaju koliko će trajati ovaj put

Blic pre 1 sat
Vremenska prognoza 18. januar 2026.

Vremenska prognoza 18. januar 2026.

RTS pre 1 sat
Košava brije ravnicom: U Srbiji sutra pretežno sunčano, vetrovito i hladno, pojačan subjektivni osećaj hladnoće

Košava brije ravnicom: U Srbiji sutra pretežno sunčano, vetrovito i hladno, pojačan subjektivni osećaj hladnoće

Dnevnik pre 5 sati
Vremenska prognoza za nedelju, 18. januar: Ujutro mraz, tokom dana do pet stepeni

Vremenska prognoza za nedelju, 18. januar: Ujutro mraz, tokom dana do pet stepeni

Serbian News Media pre 6 sati
Prognoza RHMZ-a: Kakvo nas vreme očekuje narednih dana

Prognoza RHMZ-a: Kakvo nas vreme očekuje narednih dana

Insajder pre 6 sati
Vreme za nedelju: RHMZ najavio mraz i maglu, ali i sunce

Vreme za nedelju: RHMZ najavio mraz i maglu, ali i sunce

Danas pre 6 sati
Danas vetrovito i hladnije, narednih dana ledeni dani

Danas vetrovito i hladnije, narednih dana ledeni dani

RTV Novi Pazar pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Sneg

Društvo, najnovije vesti »

Topla ili hladna: Kako temperatura vode tokom tuširanja utiče na pojavu bora

Topla ili hladna: Kako temperatura vode tokom tuširanja utiče na pojavu bora

Danas pre 27 minuta
Tamo gde su letovali Merlinka, Pikaso, Čaplin i Hemingvej

Tamo gde su letovali Merlinka, Pikaso, Čaplin i Hemingvej

Danas pre 27 minuta
AMSS: Svi putevi prohodni, snega ima samo u planinskim predelima

AMSS: Svi putevi prohodni, snega ima samo u planinskim predelima

Danas pre 1 sat
UŽIVO Studentski skup „Šta znači pobeda?“ u Novom Sadu, policija snima okupljanje (FOTO)

UŽIVO Studentski skup „Šta znači pobeda?“ u Novom Sadu, policija snima okupljanje (FOTO)

Danas pre 1 sat
Mandatar Minić: U novoj Vladi Republike Srpske biće promenjeno pet ministara

Mandatar Minić: U novoj Vladi Republike Srpske biće promenjeno pet ministara

Danas pre 57 minuta