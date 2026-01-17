Šta nas čeka do kraja januara? Čubrilo otkrio da li će doći do jačeg zahlađenja ili otopljenja, pomenuo i sneg

Marko Čubrilo objavio je novu vremensku prognozu za januar u kojoj je naveo da će narednih dana biti hladno ali suvo, u košavskom području vetrovito.

Oko 24. janaura doći će, kako kaže, do sudara hladnog i suvog sa vlažnim i toplim strujanjem. Jače zahlađenje je za sada samo mogućnost jer se putanja hladnog vazduha još određuje. "Narednih dana će ka nama po istočnoj periferiji anticiklona strujati suv i hladan vazduh. Preovlađivaće malo do umereno oblačno i umereno hladno ali suvo vreme. U košavskom području Srbije duvaće umeren i jak istočni ili jugoistočni vetar. Noći i jutra hladni uz umeren, ponegde i jak