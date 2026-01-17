"To je dobro za Putina, Sija i druge neprijatelje": Republikanski senator poručio da carine štete SAD-u

Mondo pre 12 minuta  |  Mila Matović
"To je dobro za Putina, Sija i druge neprijatelje": Republikanski senator poručio da carine štete SAD-u

Republikanski senator Tom Tilis uputio je oštre kritike na račun Donalda Trampa zbog pretnji uvođenjem carina, iznoseći svoje stavove na društvenoj mreži X.

Tilis je u svojoj objavi naveo da su pretnje carinama štetne za Sjedinjene Države. "To je loše za Ameriku, loše za američko poslovanje i loše za američke saveznike", napisao je. U nastavku je dodao da takav predlog ide u korist američkim suparnicima: "To je dobro za Putina, Sija i druge neprijatelje koji žele da vide podeljen NATO", dodao je, prenosi Index. Tilis, koji je poslednjih dana boravio u Danskoj, i ranije je kritikovao Trampove predloge, poput ideje o
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Direktor nemačkog instituta: Trampove pretnje carinama zbog Grenlanda - odraz slabosti Evrope

Direktor nemačkog instituta: Trampove pretnje carinama zbog Grenlanda - odraz slabosti Evrope

Insajder pre 3 minuta
Oštre reakcije evropskih lidera na Trampovu najavu carina: Potpuno pogrešan potez, nećemo dozvoliti ucene

Oštre reakcije evropskih lidera na Trampovu najavu carina: Potpuno pogrešan potez, nećemo dozvoliti ucene

Nedeljnik pre 8 minuta
Makron: Američke pretnje carinama zbog Grenlanda neprihvatljive

Makron: Američke pretnje carinama zbog Grenlanda neprihvatljive

B92 pre 3 minuta
Makron odgovorio Trampu: Neprihvatljivo!

Makron odgovorio Trampu: Neprihvatljivo!

Vesti online pre 28 minuta
Tramp kažnjava zemlje EU: Šaljete vojnike na Grenland? Evo vam carina do 25 odsto!

Tramp kažnjava zemlje EU: Šaljete vojnike na Grenland? Evo vam carina do 25 odsto!

Kurir pre 33 minuta
Makron: Pretnje carinama su neprihvatljive

Makron: Pretnje carinama su neprihvatljive

Politika pre 23 minuta
Tramp uvodi carine za osam evropskih zemalja zbog Grenlanda

Tramp uvodi carine za osam evropskih zemalja zbog Grenlanda

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NATODanskaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Nešto: Zabrinjavajuće se dešava ispod Zemljine površine Naučnici kažu da će se sve promeniti i da "neće biti dobro"

Nešto: Zabrinjavajuće se dešava ispod Zemljine površine Naučnici kažu da će se sve promeniti i da "neće biti dobro"

Blic pre 28 minuta
"Pretnje su neprihvatljive!" Makron prvi put pokazao zube Trampu i reagovao na najavu uvođenja novih carina: Kreće haos sa…

"Pretnje su neprihvatljive!" Makron prvi put pokazao zube Trampu i reagovao na najavu uvođenja novih carina: Kreće haos sa svih strana

Blic pre 48 minuta
"Plašimo se, nervozni smo i ogorčeni" Ispovesti ljudi sa Grenlanda, Trampove pretnje tresu ostrvo: "Ne želimo Ameriku"

"Plašimo se, nervozni smo i ogorčeni" Ispovesti ljudi sa Grenlanda, Trampove pretnje tresu ostrvo: "Ne želimo Ameriku"

Blic pre 13 minuta
Izrael nezadovoljan sastavom Odbora za mir koji su objavile SAD

Izrael nezadovoljan sastavom Odbora za mir koji su objavile SAD

Danas pre 1 sat
Evropska unija i Merkosur potpisali sporazum o slobodnoj trgovini

Evropska unija i Merkosur potpisali sporazum o slobodnoj trgovini

Danas pre 1 sat