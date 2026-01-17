"To je dobro za Putina, Sija i druge neprijatelje": Republikanski senator poručio da carine štete SAD-u

Republikanski senator Tom Tilis uputio je oštre kritike na račun Donalda Trampa zbog pretnji uvođenjem carina, iznoseći svoje stavove na društvenoj mreži X.

Tilis je u svojoj objavi naveo da su pretnje carinama štetne za Sjedinjene Države. "To je loše za Ameriku, loše za američko poslovanje i loše za američke saveznike", napisao je. U nastavku je dodao da takav predlog ide u korist američkim suparnicima: "To je dobro za Putina, Sija i druge neprijatelje koji žele da vide podeljen NATO", dodao je, prenosi Index. Tilis, koji je poslednjih dana boravio u Danskoj, i ranije je kritikovao Trampove predloge, poput ideje o