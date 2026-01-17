Aktivista: Zamenik gradonačelnika Užica napao građane ispred deponije Duboko, inspektori bili na vezi s Ministarstvom

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Aktivista: Zamenik gradonačelnika Užica napao građane ispred deponije Duboko, inspektori bili na vezi s Ministarstvom

Jovan Topalović iz udruženja “Da ne dišemo Duboko” rekao je za N1 da je zamenik gradonačelnika Užica Rajko Radosavljević napao građane koji su se petak uveče okupili ispred deponije Duboko, na kojoj se desio ekološki akcient kada se u Turski potok izlila otpadna voda.

On kaže da aktivistima nije bilo dozvoljeno da uđu i snime šta se dešava, a da su inspektori sve vreme bili na vezi sa Ministarstvom životne sredine i rukovodstvom Užica. "Kada su došli ekološki inspektori za ekološki kriminal iz MUP Užice, kao i vodni inspektori, nisu dozvolili pristup svedocima i snimanje, očito nešto da kriju. A sve vreme su na telefonima bili u dosluhu sa Ministarstvom i rukovodstvom grada Užica, jer su znali šta se dešava pre nego što su
