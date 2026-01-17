Evropljani odgovorili Trampu: Zastrašivanje i pretnje neće uticati na nas

N1 Info pre 8 minuta  |  N1 Beograd
Francuski predsednik Emanuel Makron kaže da Francuska ostaje posvećena „suverenitetu i nezavisnosti država“, nastavljajući da pruža podršku Grenlandu i Danskoj u trenutku kada je Tramp najavio nove carine za zemlje koje se protive američkoj kupovini Grenlanda.

Na platformi X Emanuel Makron je napisao da „ni zastrašivanje, ni pretnja neće uticati na nas“. Trampove pretnje carinama ocenio je kao „neprihvatljive“. „Evropljani će na njih odgovoriti ujedinjeno i koordinisano ukoliko se one potvrde. Pobrinućemo se da se poštuje evropski suverenitet", dodao je on. France is committed to the sovereignty and independence of nations, in Europe and elsewhere. This guides our choices. It underpins our commitment to the United
