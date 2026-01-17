Večeras protest studenata u Novom Sadu - predstavljaju šta za njih znači pobeda

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Večeras će u Novom Sadu, na Trgu slobode, biti održan studentski protest pod nazivom "Šta znači pobeda?".

Cilj akcije je spremanje za vanredne parlamentarne izbore i predizbornu kampanju. Protest studenata, koji je prvi ove godine, počinje u 18 časova, a novosadski studenti najavili su da njime otpočinje i nova etapa u razvoju čitavog studentskog pokreta. Miloš, student novosadskog Univerziteta za N1 kaže da je cilj današnje akcije da predstave šta za njih znači pobeda. „Razgovori o vanrednim parlamentarnim izborima se već dugo vode i nama je važno da govorimo i da
NIN pre 2 minuta
Nova ekonomija pre 1 sat
Pravda pre 1 sat
Nova pre 3 sata
Glas Šumadije pre 3 sata
NoviSad.com pre 3 sata
