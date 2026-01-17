„Ne pristajemo, ne ćutimo“- studenti u Nišu organizuju skup i šetnju u znak podrške profesorki Jeleni Kleut

Studenti u blokadi Univerziteta u Nišu sutra, 18. januara organizovaće skup podrške „Ne pristajemo, ne ćutimo“, u znak podrške profesorki novosadskog Filozofskog fakultera Jeleni Kleut. Ističu da je odluka da ne bude izabrana u zvanje redovnog profesora odmazda jer je odbila da ćuti i jasno stala uz studente.

Studenti u blokadi najavljuju okupljanje kod Prve niške Gimnazije “Stevan Sremac” u 13:30, gde će biti održan govor, a potom od 14:15 sati šetnju do zgrade Univerziteta u Nišu, gde će takođe biti održan govor nakon čega će skup biti završen. Iz Neformalne grupe studenata navode da odluka proširenog Senata Univerziteta u Novom Sadu da profesorku Jelenu Kleut ne izabere u zvanje redovnog profesora nije akademska – već je egzekucija struke i demonstracija gole sile.