„Ne pristajemo, ne ćutimo“- studenti u Nišu organizuju skup i šetnju u znak podrške profesorki Jeleni Kleut

Naissus info pre 2 sata
Studenti u blokadi Univerziteta u Nišu sutra, 18. januara organizovaće skup podrške „Ne pristajemo, ne ćutimo“, u znak podrške profesorki novosadskog Filozofskog fakultera Jeleni Kleut. Ističu da je odluka da ne bude izabrana u zvanje redovnog profesora odmazda jer je odbila da ćuti i jasno stala uz studente.

Studenti u blokadi najavljuju okupljanje kod Prve niške Gimnazije “Stevan Sremac” u 13:30, gde će biti održan govor, a potom od 14:15 sati šetnju do zgrade Univerziteta u Nišu, gde će takođe biti održan govor nakon čega će skup biti završen. Iz Neformalne grupe studenata navode da odluka proširenog Senata Univerziteta u Novom Sadu da profesorku Jelenu Kleut ne izabere u zvanje redovnog profesora nije akademska – već je egzekucija struke i demonstracija gole sile.
Jug press pre 42 minuta
Niške vesti pre 57 minuta
N1 Info pre 3 sata
Nedeljnik pre 3 sata
Danas pre 3 sata
Radio 021 pre 3 sata
Serbian News Media pre 3 sata
