„Ne pristajemo, ne ćutimo“: Niški studenti organizuju skup podrške profesorki Kleut

Studenti u blokadi niškog Univerziteta sutra, 18. januara organizovaće skup podrške „Ne pristajemo, ne ćutimo“, u znak podrške profesorki novosadskog Filozofskog fakulteta Jeleni Kleut.

U pozivu koji je objavljen na društvenim mrežama rečeno je da će skup početi u 13.30 časova ispred Prve niške gimnazije „Stevan Sremac“, a potom će biti organizovana protestna šetnja do zgrade niškog Univerziteta. „Odluka proširenog Senata Univerziteta u Novom Sadu da profesorku ne izabere u zvanje redovnog profesora nije akademska odluka već egzekucija struke i demonstracija gole sile“, rečeno je u pozivu za protest koji je objavljen na društvenim mrežama. Ocenili