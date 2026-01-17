„Ne pristajemo, ne ćutimo“: Niški studenti organizuju skup podrške profesorki Kleut

Nedeljnik pre 1 sat
„Ne pristajemo, ne ćutimo“: Niški studenti organizuju skup podrške profesorki Kleut

Studenti u blokadi niškog Univerziteta sutra, 18. januara organizovaće skup podrške „Ne pristajemo, ne ćutimo“, u znak podrške profesorki novosadskog Filozofskog fakulteta Jeleni Kleut.

„Odluka proširenog Senata Univerziteta u Novom Sadu da profesorku ne izabere u zvanje redovnog profesora nije akademska odluka već egzekucija struke i demonstracija gole sile", rečeno je u pozivu za protest koji je objavljen na društvenim mrežama.
