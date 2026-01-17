EPS: Produžen rok za popuste za decembarske račune do 24. januara

Elektroprivreda Srbije produžila je rok za ostvarivanje popusta od sedam odsto za decembarske račune do 24. januara, saopšteno je iz ove institucije.

Kako se navodi, polazeći od nedavne vanredne situacije u pojedinim delovima zemlje, EPS je kao društveno odgovorna kompanija redovnim platišama omogućio dodatno vreme kako bi ostvarili pogodnosti. Domaćinstva koja koriste isključivo elektronski račun za električnu energiju mogu ostvariti popust od sedam odsto ukoliko račun za decembar 2025. godine izmire do 24. januara. Isto važi i za samočitače, i oni umesto do 20. januara, račun mogu da plate do 24. januara i
