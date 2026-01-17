Iran delimično ukinuo ograničenja komunikacija nakon protesta, dostupne SMS poruke

Iran je danas počeo postepeno da ukida stroga ograničenja u komunikacijama koja su uvedena tokom masovnih antivladinih protesta, javlja iranska agencija Fars, navodeći da su vlasti u okviru faznog plana obnovile mogućnost slanja SMS poruka širom zemlje, nakon osam dana gotovo potpune blokade interneta.

Zvaničnici su, prenosi Skaj njuz, naveli da je odluka doneta nakon što je, kako su rekli, "stabilizovana" bezbednosna situacija i "uhapšeni ključni pripadnici terorističkih organizacija povezani sa nasiljem tokom protesta" koji su izbili 28. decembra zbog rasta cena i ekonomske krize u nekoliko iranskih gradova. Vlasti su najavile postepeno ukidanje i drugih kontrola interneta i komunikacija. U drugoj fazi, prema navodima Al Džazire, korisnici će dobiti pristup