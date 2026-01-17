Novak Đoković se obratio po prvi put ove godine: Progovorio u Australiji

Novak Đoković se obratio prvi put u 2026. godini, te govorio o svemu što mu se dešavalo i šta oseća.

Najpre se dotakao činjenice da će po 21. put igrati na Australijan openu. „Srećna Nova godina svima. Sjajno je što sam opet ovde, 21. put na Australijan open. Jop 2005. sam se ovde prvi put kvalifikovao za slem, igrao sam na Rod Lejveru protiv Marata Safina, koji je posle toga osvojio titulu. Uvek volim da igram u Australiji“, počeo je Đoković. Zatim se dotakao toga da li i dalje juri 25. grend slem trofej. „Bilo je mnogo priče oko 25. grend slema, fokusiran sam na