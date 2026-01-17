Novak Đoković se obratio po prvi put ove godine: Progovorio u Australiji

Nova pre 41 minuta  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
Novak Đoković se obratio po prvi put ove godine: Progovorio u Australiji

Novak Đoković se obratio prvi put u 2026. godini, te govorio o svemu što mu se dešavalo i šta oseća.

Najpre se dotakao činjenice da će po 21. put igrati na Australijan openu. „Srećna Nova godina svima. Sjajno je što sam opet ovde, 21. put na Australijan open. Jop 2005. sam se ovde prvi put kvalifikovao za slem, igrao sam na Rod Lejveru protiv Marata Safina, koji je posle toga osvojio titulu. Uvek volim da igram u Australiji“, počeo je Đoković. Zatim se dotakao toga da li i dalje juri 25. grend slem trofej. „Bilo je mnogo priče oko 25. grend slema, fokusiran sam na
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

"Ni 24 nije loš broj... želim malo da smanjim pritisak!" Novak Đoković otvorio dušu pred start Australijan opena: "Imao sam…

"Ni 24 nije loš broj... želim malo da smanjim pritisak!" Novak Đoković otvorio dušu pred start Australijan opena: "Imao sam mali problem, ali..."

Kurir pre 7 minuta
Novak: Nema potrebe za pričom o povlačenju

Novak: Nema potrebe za pričom o povlačenju

Sport klub pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićGrend slemAustralian OpenNova godinaAustralija

Sport, najnovije vesti »

Rukometaši Srbije protiv Nemačke u meču odluke na Evropskom prvenstvu (RTS 1, 20.30)

Rukometaši Srbije protiv Nemačke u meču odluke na Evropskom prvenstvu (RTS 1, 20.30)

RTS pre 17 minuta
"Ni 24 nije loš broj... želim malo da smanjim pritisak!" Novak Đoković otvorio dušu pred start Australijan opena: "Imao sam…

"Ni 24 nije loš broj... želim malo da smanjim pritisak!" Novak Đoković otvorio dušu pred start Australijan opena: "Imao sam mali problem, ali..."

Kurir pre 7 minuta
Novak: Nema potrebe za pričom o povlačenju

Novak: Nema potrebe za pričom o povlačenju

Sport klub pre 22 minuta
Titula za Lazara: Maša Stojanović sa džudistkinjama Partizana ostvarila istorijski uspeh, a titulu posvetila tragično…

Titula za Lazara: Maša Stojanović sa džudistkinjama Partizana ostvarila istorijski uspeh, a titulu posvetila tragično nastradalom članu

Kurir pre 22 minuta
Sabalenka se oseća moćno: Hoću češće da igram sa Igom

Sabalenka se oseća moćno: Hoću češće da igram sa Igom

Sport klub pre 22 minuta