Deo Južnog bulevara u Palm Biču na Floridi od danas se zove Bulevar Donalda Trampa
Bulevar koji povezuje aerodrom sa Trampovom rezidencijom Mar-a-Lago sada nosi ime predsednika
Deo Južnog bulevara u Palm Biču na Floridi, koji povezuje međunarodni aerodrom u tom gradu sa privatnom rezidencijom američkog predsednika Donalda Trampa, od danas nosi Trampovo ime, prema odluci zakonodavaca te američke savezne države. Ulicu često koristi predsednikova kolona vozila kada putuje između aerodroma i Trampovog imanja Mar-a-Lago, prenosi Rojters. Tramp je na događaju u Mar-a-Lagu, koji je organizovan povodom preimenovanja dela Južnog bulevara njegovim