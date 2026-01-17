EPS produžio rok za popuste za decembarske račune

Politika pre 28 minuta
EPS produžio rok za popuste za decembarske račune

„Elektroprivreda Srbije“ produžila je rok za ostvarivanje popusta od 7 odsto za decembarske račune do 24. januara.

Polazeći od nedavne vanredne situacije u pojedinim delovima zemlje, EPS je kao društveno odgovorna kompanija redovnim platišama omogućio dodatno vreme kako bi ostvarili pogodnosti. Domaćinstva koja koriste isključivo elektronski račun za električnu energiju mogu ostvariti popust od 7 odsto ukoliko račun za decembar 2025. godine izmire do 24. januara. Isto važi i za samočitače, i oni umesto do 20. januara, račun mogu da plate do 24. januara i ostvariće popust od 6
