Hamnei o Trampu: Kriminalac odgovoran za patnju Iranaca

Hamnei o Trampu: Kriminalac odgovoran za patnju Iranaca

Hamnei je izjavio da Tramp snosi krivicu za „žrtve, štetu i klevete”

Vrhovni vođa Irana Ali Hamnei je kritikovao američkog predsednika Donalda Trampa, označivši ga kao „kriminalca” odgovornog za teškoće koje su pogodile iranski narod. Prema izveštajima iranskih medija, Hamnei je izjavio da Tramp snosi krivicu za „žrtve, štetu i klevete” koje su, prema njegovim rečima, naneseni Iranu tokom nedavnih protesta. Rojters je preneo da je Hamnei ovakvu kvalifikaciju Trampa zasnovao na ulozi američkog predsednika u podsticanju i podržavanju
U Teheranu mirno, hapšenja se nastavljaju ― Hamnei nazvao Trampa kriminalcem

"Trampe, ti si kriminalac. Kriv si"

Više od 3..000 mrtvih

Milivojević za RTS: Tramp nepredvidiv, intervencija na Iran mogla bi da zapali Bliski Istok

Grupa za zaštitu ljudskih prava u Iranu: U protestima poginulo više od tri hiljade ljudi

Aktivisti: Više od 3.000 poginulih u protestima širom Irana

Iran: više od 3.000 poginulih u protestima

Evropska krajnja desnica preispituje odnose s Trampom zbog Venecuele i Grenlanda

Toni Bler, Marko Rubio, Džared Kušner i drugi u Trampovom „Odboru za mir" u pojasu Gaze

Bela kuća imenovala članove Odbora koji treba da nadzire upravljanje Gazom

UKRAJINSKA KRIZA: Privremeni prekid vatre zbog popravke u nuklearki Zaporožje

Lađevac: Kanadski premijer u Pekingu, dijalog kao sidro stabilnosti u promenljivom svetu

