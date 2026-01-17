Hamnei o Trampu: Kriminalac odgovoran za patnju Iranaca

Hamnei je izjavio da Tramp snosi krivicu za „žrtve, štetu i klevete”

Vrhovni vođa Irana Ali Hamnei je kritikovao američkog predsednika Donalda Trampa, označivši ga kao „kriminalca” odgovornog za teškoće koje su pogodile iranski narod. Prema izveštajima iranskih medija, Hamnei je izjavio da Tramp snosi krivicu za „žrtve, štetu i klevete” koje su, prema njegovim rečima, naneseni Iranu tokom nedavnih protesta. Rojters je preneo da je Hamnei ovakvu kvalifikaciju Trampa zasnovao na ulozi američkog predsednika u podsticanju i podržavanju