Postignut lokalni prekid vatre oko nuklearke Zaporožje

Politika pre 2 sata
Postignut lokalni prekid vatre oko nuklearke Zaporožje

Stručnjaci će započeti popravku poslednjeg rezervnog dalekovoda u najvećoj nuklearnoj elektrani u Evropi

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da je postigla sporazum o privremenom obustavljanju neprijateljstava u blizini nuklearne elektrane Zaporožje. „Danas je IAEA obezbedila sporazum i Ruske Federacije i Ukrajine o sprovođenju lokalnog prekida vatre, što će omogućiti početak popravki poslednjeg preostalog rezervnog dalekovoda u nuklearnoj elektrani Zaporožje", navodi se u pisanoj izjavi direktora IAEA Rafaela Grosija, prenosi RIA Novosti.
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

IAEA: Postignut lokalni prekid vatre oko nuklearke Zaporožje

IAEA: Postignut lokalni prekid vatre oko nuklearke Zaporožje

Insajder pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaZaporožje

Svet, najnovije vesti »

"Cela zemlja se digla na noge" Velike demonstracije na Kubi zbog američkog napada na Venecuelu, traže hitno oslobađanje…

"Cela zemlja se digla na noge" Velike demonstracije na Kubi zbog američkog napada na Venecuelu, traže hitno oslobađanje Madura! (foto/video)

Kurir pre 28 minuta
Više od 100 mrtvih, vlasti spremaju hitnu evakuaciju! Stravične poplave i kiše seju smrt i pustoš u zemljama na jugu Afrike…

Više od 100 mrtvih, vlasti spremaju hitnu evakuaciju! Stravične poplave i kiše seju smrt i pustoš u zemljama na jugu Afrike (foto/video)

Kurir pre 28 minuta
Danska arktička komanda pozvala SAD da učestvuju u vojnim vežbama na Grenlandu

Danska arktička komanda pozvala SAD da učestvuju u vojnim vežbama na Grenlandu

Politika pre 2 sata
Postignut lokalni prekid vatre oko nuklearke Zaporožje

Postignut lokalni prekid vatre oko nuklearke Zaporožje

Politika pre 2 sata
Drma se fotelja Fon der Lajen: Sprema se novo glasanje o nepoverenju pred Evropskim parlamentom!

Drma se fotelja Fon der Lajen: Sprema se novo glasanje o nepoverenju pred Evropskim parlamentom!

Kurir pre 3 sata