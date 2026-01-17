Postignut lokalni prekid vatre oko nuklearke Zaporožje

Stručnjaci će započeti popravku poslednjeg rezervnog dalekovoda u najvećoj nuklearnoj elektrani u Evropi

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da je postigla sporazum o privremenom obustavljanju neprijateljstava u blizini nuklearne elektrane Zaporožje. „Danas je IAEA obezbedila sporazum i Ruske Federacije i Ukrajine o sprovođenju lokalnog prekida vatre, što će omogućiti početak popravki poslednjeg preostalog rezervnog dalekovoda u nuklearnoj elektrani Zaporožje", navodi se u pisanoj izjavi direktora IAEA Rafaela Grosija, prenosi RIA Novosti.